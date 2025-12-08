Legende: Der Matchwinner Christian Pulisic. IMAGO / IPA Sport

Serie A: Milan dreht Partie

Die AC Milan hat den FC Torino in der 14. Runde der Serie A trotz frühem 0:2-Rückstand geschlagen und damit die Tabellenführung verteidigt. Der eingewechselte Christian Pulisic machte innert 10 Minuten nach seiner Einwechslung mit einem Doppelpack die Wende zum 3:2 perfekt (67./77.). Ardon Jashari kam bei Milan nicht zum Einsatz. Bereits am Nachmittag hatte Sascha Britschgi (mit Parma) das Schweizer Duell mit Michel Aebischer (Pisa) auswärts mit 1:0 für sich entschieden.

Premier League: Manchester United jubelt

Die Wolverhampton Wanderers sind weiter auf dem Weg zu einer historisch schlechten Premier-League-Saison. Am 15. Spieltag unterlagen die Wolves Manchester United zuhause mit 1:4. Auf das 1:0 von Bruno Fernandes (25.) fand das Heimteam zwar kurz vor der Pause noch eine Antwort. Nach dem Seitenwechsel sorgten dann Bryan Mbeumo (51.), Mason Mount (63.) und erneut Fernandes (82./Penalty) für ein klares Verdikt. Wolverhampton bleibt damit auf zwei Zählern sitzen.

Resultate