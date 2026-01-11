Legende: Durfte von Anfang an ran Ardon Jashari (r.). IMAGO / Giuseppe Maffia

Serie A: Milan und Jashari mit Remis

Die AC Milan hat sich beim Startelf-Debüt von Ardon Jashari mit einem 1:1 in Florenz begnügen müssen. Lange sah es im Stadio Artemio Franchi gar nach der zweiten Saisonniederlage für Milan aus. Der eingewechselte Christopher Nkunku rettete den Gästen mit seinem Treffer in der 90. Minute immerhin einen Punkt. Durch das bereits 7. Remis verpasste es Milan, den Druck auf Tabellenführer Inter zu erhöhen. Das Team von Manuel Akanji und Yann Sommer kann Milan mit einem Sieg am Abend im Topspiel gegen Napoli auf 5 Punkte distanzieren. Jashari stand bei Milan in der Meisterschaft zum ersten Mal nach überstandenem Wadenbeinbruch in der Startelf und wurde nach einer Stunde ausgewechselt.

FA Cup: Manchester United ausgeschieden

Die schwache Saison von Manchester United findet auch im FA Cup ihre Fortsetzung. Die «Red Devils» scheiterten in der 3. Runde zuhause mit 1:2 an Brighton. Brajan Gruda (12. Minute) und Danny Welbeck (64.) trafen für die Gäste, Benjamin Sesko konnte kurz vor Schluss nur noch verkürzen. Damit ging auch das zweite Spiel unter Interimcscoach Darren Fletcher verloren. In den letzten sieben Spielen holte United nur gerade einen Sieg.

