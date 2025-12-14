Legende: Erzielt gegen Genua das 2:1 Lautaro Martinez (r.). Imago Images/Abacapress

Italien: Inter neu an der Spitze

In der 15. Runde der Serie A hat die AC Milan die Tabellenführung abgeben müssen. Die «Rossoneri» kamen gegen Sassuolo nicht über ein 2:2 hinaus. Und weil auch Napoli, das vor diesem Spieltag noch einen Punkt Vorsprung auf Inter hatte, patzte (0:1 bei Udinese), hatte Inter die goldene Chance, an die Spitze zu springen. Diese nutzten die «Nerazzurri» in Genua. Inter siegte dank Toren von Yann Bisseck und Lautaro Martinez mit 2:1. Yann Sommer und Manuel Akanji spielten durch.

Spanien: Sow trifft bei Sevilla-Sieg

Djibril Sow hat für den FC Sevilla sein zweites Saisontor erzielt. Der Mittelfeldspieler traf beim 4:0-Heimsieg gegen Oviedo in der 22. Minute zum 2:0. Der Zürcher kam nach einem Konter im Strafraum zum Abschluss und spitzelte den Ball via Pfosten ins Tor. Zur Pause wurde er ausgewechselt. Für Sevilla war es im 16. Meisterschaftsspiel erst der sechste Sieg.

