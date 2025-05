Minisieg für ManCity – Nullnummer in Bundesliga-Kellerduell

Legende: Lässt sich vom eigenen Anhang feiern Kevin De Bruyne. imago images/Action Plus

Premier League: De Bruynes Tor reicht ManCity

Manchester City macht dank eines 1:0-Heimsiegs über die Wolverhampton Wanderers am 35. Spieltag der Premier League einen wichtigen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Kevin De Bruyne (35.), dessen Abschied von den «Citizens» nach 10 Jahren feststeht. Manuel Akanji wurde in der 58. Minute eingewechselt.

Bundesliga: Keine Tore in Heidenheim

Beim Duell zwischen dem Tabellen-16. Heidenheim und dem Bundesliga-Schlusslicht Bochum fielen keine Tore. Damit liegt Bochum weiterhin 4 Punkte hinter dem Relegationsplatz, den Heidenheim auch nach dem 32. Spieltag noch belegen wird. Eine Szene des Spiels wird noch in Erinnerung bleiben: In der 50. Minute stiess Heidenheim-Torwart Kevin Müller übel mit dem Kopf mit Gegenspieler Ibrahima Sissoko zusammen. Müller musste rund 10 Minuten auf dem Feld behandelt und dann abtransportiert werden.

Resultate