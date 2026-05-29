Legende: Haben Grund zum Feiern Die Fans von Monza. Pier Marco Tacca/Getty Images

Serie A: Monza 3. Aufsteiger

Monza ist der dritte Aufsteiger in die Serie A. Die Norditaliener verloren zwar das Playoff-Rückspiel gegen Catanzaro zuhause 0:2. Da sie aber das Hinspiel in Kalabrien mit dem selben Resultat gewonnen hatten und bei Torgleichheit die in der Meisterschaft besser klassierte Mannschaft aufsteigt, reichte dies. Monza war Dritter, Catanzaro Fünfter. Den direkten Aufstieg hatten sich zuvor schon Venezia und Frosinone gesichert. Aus der Serie A in die Zweitklassigkeit relegiert wurden Cremonese, Hellas Verona und Pisa mit dem Schweizer WM-Teilnehmer Michel Aebischer.

Ligue 1: Nizza bleibt oben

Nizza schafft den Verbleib in der Ligue 1. Im Rückspiel der Barrage gegen Saint-Étienne, den Dritten der Ligue 2, gewannen die Südfranzosen 4:1. Nach dem 0:0 im Hinspiel stand es in Nizza zehn Minuten vor Schluss 1:1, ehe das Heimteam noch drei Treffer erzielte. Die Partie wurde nach Zuschauerausschreitungen in der Vergangenheit vor leeren Rängen gespielt. Das ambitionierte Nizza hatte die Meisterschaft nur auf dem drittletzten Platz beendet.

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