Legende: Liess sich nur einmal bezwingen Lorient-Goalie Yvon Mvogo. IMAGO Images/Icon Sport

Ligue 1: PSG nur mit Remis

PSG hat in der heimischen Liga erneut Punkte abgegeben. Trotz klarem Chancenplus musste sich der Champions-League-Sieger mit einem 1:1 bei Aufsteiger Lorient mit Nati-Goalie Yvon Mvogo begnügen. Der Freiburger parierte mehrmals stark und lieferte sein Meisterstück bei einer Parade gegen Bradley Barcola (71.) ab. Zu allem Übel für die Pariser verletzte sich Shootingstar Désiré Doué nach einer Stunde am Oberschenkel und musste mit der Bahre abtransportiert werden. Weil Lens überraschend beim abgeschlagenen Schlusslicht Metz unterlag, behauptet PSG trotzdem die Tabellenführung.

Resultate