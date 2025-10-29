Legende: Liess sich nur einmal bezwingen Lorient-Goalie Yvon Mvogo. IMAGO Images/Icon Sport

Ligue 1: PSG nur mit Remis

PSG hat in der heimischen Liga erneut Punkte abgegeben. Trotz klarem Chancenplus musste sich der Champions-League-Sieger mit einem 1:1 bei Aufsteiger Lorient mit Nati-Goalie Yvon Mvogo begnügen. Der Freiburger parierte mehrmals stark und lieferte sein Meisterstück bei einer Parade gegen Bradley Barcola (71.) ab. Zu allem Übel für die Pariser verletzte sich Shootingstar Désiré Doué nach einer Stunde am Oberschenkel und musste mit der Bahre abtransportiert werden. Weil Lens überraschend beim Schlusslicht Metz unterlag und Marseille gegen Angers 2:2 spielte, behauptet PSG trotzdem die Tabellenführung.

Serie A: Inter zurück in der Erfolgsspur

Yann Sommer und Manuel Akanji haben am 9. Serie-A-Spieltag mit Inter Mailand einen klaren 3:0-Erfolg über die Fiorentina gefeiert. Nach der Pause – nachdem Simon Sohm bei der «Viola» ausgewechselt worden war – schossen Hakan Calhanoglu (66./88.) und Petar Sucic (71.) die Tore für die «Nerazzurri». Ebenfalls siegreich blieb Juventus. Die «Alte Dame», die unter der Woche Trainer Igor Tudor entlassen hatte, gewann gegen Udinese mit 3:1 und beendete damit eine Sieglos-Serie von 8 Spielen.

