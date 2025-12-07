Legende: Sichtlich frustriert Kylian Mbappé. IMAGO / ZUMA Press Wire

LaLiga: «Königliche» kommen nicht vom Fleck

Rückschlag für Real Madrid im spanischen Meisterrennen. Die «Königlichen» mussten sich am Sonntagabend vor heimischem Publikum Celta Vigo mit 0:2 geschlagen geben. Der Schwede Williot Swedberg erzielte beide Tore für den Aussenseiter. Real beendete die Partie zu neunt, nachdem Fran Garcia zunächst mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war (64.) und ihm in der Schlussphase Alvaro Carreras folgte. In der Tabelle liegt das Team von Trainer Xabi Alonso 4 Punkte hinter Barcelona zurück.

Serie A: Napoli wieder Leader

Napoli hat am Sonntagabend die Leaderposition in der Serie A von Inter Mailand zurückerobert. Der amtierende Meister schlug Juventus Turin zuhause mit 2:1 und liegt nun einen Zähler vor den Mailändern. Rasmus Höjlund avancierte zum Matchwinner. Die Leihgabe von Manchester United traf in der 7. und in der 78. Minute. Kenan Yildiz hatte für die Gäste aus Turin zwischenzeitlich ausgleichen können (59.).

