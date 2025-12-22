Legende: Bejubeln den Titel Die Spieler von Napoli. IMAGO / NurPhoto

Italienischer Supercup: Napoli triumphiert

Napoli hat zum dritten Mal nach 1990 und 2014 den italienischen Supercup gewonnen. Der Serie-A-Meister setzte sich im Final im saudi-arabischen Riad gegen Cupsieger Bologna 2:0 durch. David Neres war Napolis Matchwinner: Der Brasilianer brachte die Süditaliener Ende der ersten Halbzeit in Führung und doppelte nach knapp einer Stunde mit seinem zweiten Treffer nach. Bologna, das im Halbfinal Inter Mailand im Penaltyschiessen bezwungen hatte, musste in seinem ersten Supercup-Final unter anderem ohne den Schweizer Internationalen Remo Freuler auskommen, der sich noch von seinem Schlüsselbeinbruch erholt.