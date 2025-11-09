Legende: Lange Gesichter bei Napoli Der amtierende Meister strauchelt in der Liga aktuell. Keystone/EPA/Serena Campanini

Serie A: Napoli taucht in Bologna

Napoli hat in der 11. Runde bereits die 3. Saisonniederlage eingezogen. Der amtierende Meister musste sich Bologna, das auf den verletzten Remo Freuler verzichten musste, auswärts mit 0:2 beugen. Thijs Dallinga (50.) und Jhon Lucumi (66.) trafen beide nach der Pause. Damit verpasste es Napoli, wieder die Tabellenspitze von der AC Milan zu übernehmen. Die «Rossoneri» hatten am Samstag in Parma nur 2:2 gespielt. Inter und die AS Roma könnten am Sonntagabend mit Siegen beide an Napoli und Milan vorbeiziehen.

Resultate