Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Setzte sich als Vorlagengeber in Szene Dan Ndoye. imago images/Abacapress

Serie A: Ndoye bereitet bei Sieg ersten Bologna-Treffer vor

Bologna hat auswärts bei Cagliari im neunten Spiel den zweiten Sieg in der laufenden Serie-A-Saison gefeiert. Das Team mit den Schweizern Remo Freuler und Dan Ndoye in der Startelf gewann 2:0. Ndoye leistete beim 1:0 von Riccardo Orsolini die Vorarbeit. Kurz vor Schluss wurde er ausgewechselt. Der Champions-League-Teilnehmer rückt dank des Dreiers vorerst auf Platz 10 vor. Michel Aebischer fehlt Bologna gegenwärtig wegen einer Verletzung. Leader Napoli kam auswärts gegen Milan (bis 62. mit Noah Okafor) zu einem 2:0-Erfolg und hat neu 7 Punkte Vorsprung auf Inter Mailand, das am Mittwoch bei Empoli antritt. Die Treffer erzielten Romelu Lukaku (5.) und Kvicha Kvaratskhelia (43.).