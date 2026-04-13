Legende: Schlittert ins Jubel-Glück Noah Okafor nach seinem Tor zum 2:0. Imago/News Licensing

Premier League: Leeds bodigt ManUnited

Nach zuletzt 6 sieglosen Partien in der Meisterschaft hat Leeds United wieder einen Dreier eingefahren. Ausgerechnet auswärts beim formstarken Manchester United siegten die «Peacocks» mit 2:1. Matchwinner war Noah Okafor: Der Schweizer Internationale traf bereits nach 5 Minuten und nach einer knappen halben Stunde jeweils per Direktabnahme. Für Okafor waren es die Saisontore 5 und 6. ManUnited, das ab der 56. Minute in Unterzahl spielte, konnte durch Casemiro nur noch verkürzen (69.).

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