Legende: Bejubelt sein 3. Saisontor Noah Okafor. IMAGO/Sportimage

Premier League: Okafor mit 3. Saisontor

Noah Okafor hat sein drittes Tor im Leeds-Trikot erzielt. Beim Kellerduell gegen Nottingham traf der 24-fache Nationalspieler in der 30. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0. Am Ende gewann Leeds mit 3:1. Für die «Peacocks» war es ein wichtiger Sieg: Dank der drei Punkte gegen den Tabellennachbarn konnte man sich vorübergehend um neun Punkte von einem direkten Abstiegsplatz entfernen. Dan Ndoye kam für die Gäste nach 67 Minuten ins Spiel.

2. Bundesliga: Elvedi trifft bei 9-Tore-Spektakel

Jan Elvedi hat ein wildes Startelfdebüt für Greuther Fürth erlebt. Der Schweizer Innenverteidiger musste hautnah mitansehen, wie seine Fürther nach 33 Minuten zu Hause gegen Magdeburg mit 1:5 (!) zurücklagen. Noch vor der Pause konnten die Hausherren – unter anderem dank des Premierentors von Elvedi – auf 3:5 verkürzen. Zur gänzlichen Aufholjagd reichte es am Ende nicht. Ex-Super-League-Spieler Sayfallah Ltaief traf kurz nach Wiederanpfiff zum 4:5-Endstand.

