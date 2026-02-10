Legende: Nimmt ein Bad in der Menge Torschütze Noah Okafor (rechts) nach dem 2:2. imago images/APL

Premier League: 4. Saisontor für Okafor

Wie schon beim 3:1-Heimsieg am Freitag über Nottingham netzte Noah Okafor auch beim 2:2 an der Stamford Bridge gegen Chelsea ein. Bis zur 67. Minute hatte Leeds United bei Chelsea mit 0:2 zurückgelegen, ehe Lukas Nmecha vom Punkt verkürzte. Nur 6 Minuten später glich Okafor per Abstauber für seine Farben aus. Weil Tottenham gleichzeitig zuhause gegen Newcastle unterlag, schob sich Leeds auch dank Okafors 4. Saisontor an den «Spurs» vorbei auf den 15. Platz in der Premier League.

Manchester United verpasste bei West Ham den 5. Sieg in Serie. Benjamin Sesko wendete die erste Niederlage unter Michael Carrick tief in der Nachspielzeit (90.+6) noch ab. Per Direktabnahme glich er die Führung des Heimteams durch Tomas Soucek aus, die seit der 50. Minute bestand hatte.

