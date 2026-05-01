Legende: Weiter in einer Top-Verfassung Noah Okafor jubelt mit Teamkollege Jayden Bogle. IMAGO / News Images

Premier League: Okafor mit Saisontor Nr. 9

Fünf Wochen vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko erfreut sich Nati-Angreifer Noah Okafor weiter einer blendenden Verfassung. Beim 3:1-Sieg gegen Absteiger Burnley, bei dem Zeki Amdouni nach seinem Kreuzbandriss in der 76. Minute das Comeback gab, traf der Basler in der 52. Minute volley zum 2:0. Es war Okafors fünfter Treffer in den letzten fünf Spielen. Insgesamt kommt er in der Premier League auf neun Saisontore. Die Abstiegssorgen ist Leeds drei Runden vor Saisonende so gut wie los.

Serie A: Pisa und Verona runter – Venedig hoch

Der Abstieg von Schlusslicht Pisa in die Serie B ist besiegelt. Das Team um Michel Aebischer, Filip Stojilkovic und Daniel Denoon unterlag Lecce im Spiel der letzten Chance zuhause mit 1:2 und steht gemeinsam mit Hellas Verona (19.) als Absteiger in die Serie B fest. Den umgekehrten Weg ging Venedig, das ein Jahr nach dem Abstieg in die Serie A zurückkehrt. Ein 2:2 gegen Spezia, die Mannschaft mit dem Schweizer Alessandro Romano, reichte dem Team von Trainer Giovanni Stroppa. Dies, weil Monza als aktuell drittplatziertes Team 2:3 gegen Mantova verlor und Venedig am letzten Spieltag damit punktemässig nicht mehr einholen kann.

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