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Fussball aus den Topligen Okoh trifft per Weitschuss – Barça nähert sich Meistertitel

25.04.2026, 18:08

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Fussballspieler im blauen Trikot läuft auf dem Spielfeld.
Legende: 3. Tor im 11. Spiel – und das als Verteidiger Bryan Okoh. Imago/Icon Sport

Ligue 1: Okoh skort erneut

Ex-Lausanne-Verteidiger Bryan Okoh hat im 11. Spiel sein 3. Saisontor erzielt. Der 22-jährige Ex-U21-Natispieler traf bei Auxerres 2:3-Niederlage gegen Olympique Lyon. Okoh zog in der 88. Minute aus der Distanz ab und netzte zum Schlussresultat ein. Auxerre befindet sich weiter auf dem Relegationsplatz.

LaLiga: Barça mit 11 Punkten Vorsprung

Barcelona hat den Patzer von Verfolger Real Madrid am Freitag (1:1 bei Betis) ausgenutzt und den Vorsprung auf 11 Zähler ausgebaut. Die Katalanen gewannen in Getafe im Raum Madrid mit 2:0 und können die Meisterfeier bei 5 ausbleibenden Partien langsam aber sicher planen. Fermin Lopez (45.) und Marcus Rashford (74.) erzielten die Tore für Hansi Flicks Team.

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