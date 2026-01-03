Legende: Brachte Barça auf die Siegerstrasse Dani Olmo. REUTERS/Albert Gea

LaLiga: Barcelona siegt im Derby

Der FC Barcelona hat das Derby gegen Espanyol für sich entschieden und die Tabellenführung in der spanischen Meisterschauft weiter ausgebaut. Die Katalanen bissen sich beim defensiv starken Stadtrivalen lange die Zähne aus, ehe Dani Olmo seine Farben erlöste. Der Offensivspieler schlenzte den Ball in der 87. Minute aus rund 20 Metern zum 1:0 ins Netz. Nach einem Konter legte Robert Lewandowski noch einen drauf (90.).

Ligue 1: Nächste Pleite für Köhns Monaco

Goalie Philipp Köhn kam unverhofft zum ersten Liga-Einsatz für Monaco seit Anfang November. Der Schweizer wurde gegen Lyon in der 12. Minute für den angeschlagenen Stamm-Torhüter Lukas Hradecky eingewechselt, musste sich jedoch drei Mal bezwingen lassen. Monaco verlor mit 1:3 und damit zum dritten Mal in Folge. Denis Zakaria fehlte wegen einer Rot-Sperre. Rennes kam beim 2:0 gegen Lille zum 6. Sieg aus den letzten 7 Partien. Nati-Stürmer Breel Embolo lieferte beim zweiten Tor durch Quentin Merlin einen Assist.

Resultate