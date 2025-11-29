Legende: Bedröppelt Die PSG-Spieler nach dem entscheidenden Monaco-Tor. Reuters/Manon Cruz

Ligue 1: Der Meister mit einem Ausrutscher

In der 14. Runde der Ligue 1 hat Paris St-Germain die erst zweite Niederlage kassiert: In Monaco musste sich der Leader mit 0:1 geschlagen geben – dies, obwohl PSG die letzten knapp 20 Minuten in Überzahl absolvieren konnte. Das goldene Tor hatte Takumi Minamino erzielt (68.). Philipp Köhn sass bei den Monegassen auf der Bank, Denis Zakaria fehlte gesperrt.

LaLiga: Barcelona fährt Pflichtsieg ein

Barcelona hat in Spanien wieder die Tabellenführung übernommen. Dank einem 3:1 gegen Deportivo Alaves überholten die Katalanen Rivale Real. Die Gäste aus dem Baskenland gingen zwar bereits in der ersten Minute durch Pablo Ibanez in Führung. Lamine Yamal (8.) und zwei Mal Dani Olmo (26./93.) sorgten aber noch für den Barça-Dreier.

Resultate