Legende: Grosser Jubel Nach dem Derbysieg. IMAGO / CordonPress

LaLiga: Real jubelt im Derby

Real Madrid hat das Stadtderby in der 29. Runde der spanischen Meisterschaft mit 3:2 für sich entschieden. Atletico ging im Bernabeu nach 33 Minuten durch Ademola Lookman in Führung. In der 2. Halbzeit drehten Vinicius Junior per Penalty (52.) und Federico Valverde (55.) die Partie für die «Königlichen» innert drei Minuten. Nahuel Molina brachte den Gast mit einem mit einem Traumtor zwar zurück (66.), doch erneut Vinicius Junior sorgte mit dem Siegtreffer für Jubelstürme bei den Heimfans (72.). Nach Valverdes direktem Platzverweis fünf Minuten nach dem 3:2 warf Atletico noch einmal alles nach vorne, doch der Ausgleich fiel nicht mehr.

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