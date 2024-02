Legende: Schnürt einen Doppelpack Joselu (r.). IMAGO / Goal Sports Images

LaLiga: Real erfüllt die Pflicht

Real Madrid ist am Donnerstagabend in Getafe zu einem 2:0-Erfolg gekommen. Stürmer Joselu zeichnete sich als Doppeltorschütze aus. In der 14. Minute nickte er eine Flanke von Lucas Vazquez ein, in der 56. Minute traf er nach Vinicius-Vorarbeit per Flachschuss. Dank des Sieges übernehmen die «Königlichen» die Tabellenführung von Girona. Die Katalanen liegen neu zwei Punkte hinter dem Team von Trainer Carlo Ancelotti. In den nächsten Tagen stehen möglicherweise wegweisende Duelle auf dem Programm. Am Sonntag misst sich Real mit Stadtrivale Atletico, eine Woche später steht der Spitzenkampf gegen Girona an.

Premier League: Nachspielzeit-Wahnsinn in Wolverhampton

Manchester United steuerte in Wolverhampton auf einen ungefährdeten Sieg zu. Die «Red Devils» führten bis zur 85. Minute 3:1. Doch dann gelang erst Maximilian Kilman der Anschlusstreffer und Pedro Neto in der 5. Minute der Nachspielzeit der vielumjubelte Ausgleich. Aber das sollte es noch nicht gewesen sein, denn der Schiedsrichter liess satte 9 Minuten nachspielen. Und tatsächlich schoss Kobbie Mainoo die Gäste in der 97. Minute doch noch zum Sieg.