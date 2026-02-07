 Zum Inhalt springen

Fussball aus den Topligen Real Madrid unter Zugzwang: Barça mit 3. Liga-Sieg in Serie

07.02.2026, 19:04

Legende: Traf im 5. Pflichtspiel in Folge Lamine Yamal. Imago/Joan Gosa

LaLiga: Barcelona legt vor

Angeführt von Robert Lewandowski und Lamine Yamal hat Barcelona im Fernduell mit Real Madrid im Kampf um den Titel vorgelegt. Das Team von Trainer Hansi Flick gewann am Samstag im heimischen Camp Nou ohne Probleme mit 3:0 gegen Mallorca, Barça feierte damit den 6. Pflichtspiel-Sieg in Serie. Lewandowski (29.) brachte den Titelverteidiger schon in der ersten Halbzeit auf die Siegerstrasse, Yamal machte in der 61. Minute quasi alles klar, ehe Marc Bernal noch zum Endstand traf (83.). Barcelona baute damit den Vorsprung an der Tabellenspitze auf 4 Punkte aus, Real spielt am Sonntag in Valencia.

