Legende: Lange Gesichter bei Real Kylian Mbappé traf für einmal nicht. Reuters/Nacho Doce

LaLiga: Herber Dämpfer für Real Madrid

Die Länderspiel-Pause scheint Real Madrid nicht gut getan zu haben. Die «Königlichen», in der Liga zuletzt 3 Mal de suite siegreich, zogen beim abstiegsbedrohten Mallorca einen schwachen Nachmittag ein. Eder Militao brachte Reals Hoffnungen mit seinem Kopfballtor zum 1:1 in der 88. Minute zwar zurück. Vedat Muriqi erstickte diese jedoch im Keim (91.). Beim 2:1 für Mallorca blieb es. Barcelona zog dank des 2:1 bei Atletico Madrid (Lewandowski-Siegtor in der 87. Minute) auf 7 Punkte davon und nähert sich dem Titel.

Serie A: Premierentor für Garcia

In seinem 8. Einsatz für Sassuolo glückte Ulisses Garcia das 1. Tor für seinen neuen Klub. Der 30-jährige Genfer traf beim 2:1-Sieg gegen Cagliari zum Ausgleich in der 50. Minute. Garcia wurde im Februar 2026 bis zum Ende der laufenden Saison von Marseille mit Kaufoption an Sassuolo ausgeliehen.

Ligue 1: Embolo trifft bei Spektakel-Sieg

Breel Embolo hat beim 4:3-Erfolg von Rennes auswärts in Brest seinen 7. Treffer in der laufenden Ligue-1-Saison erzielt. Der Nati-Stürmer traf in der 63. Minute zum zwischenzeitlichen 3:2. Rennes schob sich vorübergehend auf einen Europacup-Platz vor.

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