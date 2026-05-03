Legende: Traf doppelt Reals Vinicius Junior. imago images/Ball Raw Images

LaLiga: Real gewinnt, Barcelona muss warten

Der FC Barcelona kann die Meister-Korken noch nicht knallen lassen. Die Katalanen hätten ausgerechnet von Stadtrivale Espanyol Schützenhilfe benötigt, um am Sonntag den Meistertitel auf dem Sofa bejubeln zu können. Diese blieb aber aus. Espanyol unterlag zuhause Real Madrid mit 0:2, womit der 29. Meistertitel von Barcelona noch nicht in trockenen Tüchern ist. Die nächste Chance bietet sich in einer Woche – ausgerechnet im Clasico gegen Real im heimischen Camp Nou.

Premier League: Tottenham verlässt Abstiegsplätze

Tottenham wehrt sich gegen den drohenden Abstieg. Die «Spurs» feierten beim Champions-League-Aspiranten Aston Villa einen 2:1-Sieg und rückten drei Runden vor Schluss erstmals seit einem Monat wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz vor. Mit nun 37 Punkten belegt Tottenham den 17. Tabellenplatz. West Ham hat auf Rang 18 allerdings nur einen Punkt Rückstand. Der FC Burnley (19.) und Schlusslicht Wolverhampton Wanderers (20.) sind bereits abgestiegen. Manchester United sicherte sich dank einem 3:2-Heimsieg gegen Liverpool nach zwei Jahren Absenz die Teilnahme an der Champions League.

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