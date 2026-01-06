 Zum Inhalt springen

Fussball aus den Topligen Roma wahrt Anschluss an die Spitze bei Romano-Debüt

06.01.2026, 20:58

Fussballspieler in weissen Trikots jubeln auf dem Spielfeld.
Legende: Bleibt dank dem 2:0 in Lecce auf Tuchfühlung mit dem Spitzentrio Die AS Roma. imago images/ABACAPRESS

Serie A: Romano mit Schweizer Premiere bei Roma-Sieg

Die AS Roma führte in Lecce dank Evan Ferguson (14.) und Artem Dowbyk (76.) mit 2:0, als ein kleines Kapitel Schweizer Fussballgeschichte geschrieben wurde. In der 86. Minute musste der zuvor eingewechselte Dowbyk verletzungsbedingt wieder ausgewechselt werden. Für ihn kam Alessandro Romano, Sohn des ehemaligen FCZ-Co-Trainer Umberto Romano zu seinem Debüt in der Serie A. Er ist damit der erste Schweizer, der für die AS Roma auflief. Romano war 2022 aus dem Nachwuchs des FC Winterthur zu den Römern gewechselt.

