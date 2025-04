Legende: Glänzte mit einem Tor und einem Assist Denis Zakaria. imago images/Neal Simpson/Sportsphoto APL

Ligue 1: Embolo und Zakaria treffen

Captain Denis Zakaria gab beim 3:0 gegen Marseille in der 34. Minute den Pass zur Führung durch Takumi Minamino, Breel Embolo schoss das 2:0 nach gut einer Stunde selbst. Gut 10 Minuten vor Schluss wurde der Nati-Stürmer im Strafraum regelwidrig gestoppt, den fälligen Penalty verwandelte Zakaria mit einem Schuss unter die Latte. Torhüter Philipp Köhn blieb derweil in seinem 14. Ligaspiel zum 6. Mal ohne Gegentor.

Premier League: ManCity siegt 5:2 nach 0:2

Kevin de Bruyne, der Manchester City im Sommer nach 10 Jahren verlassen wird, hat im Heimspiel gegen Crystal Palace eine fulminante Wende eingeleitet. Der 33-jährige Belgier traf in der 33. Minute per direktem Freistoss zum 1:2, danach erzielten die «Skyblues» bis zur 79. Minute noch 4 weitere Tore. An der Spitze verpasste es Arsenal (1:1 gegen Brentford) nach dem grossen Sieg in der Champions League, den Abstand auf Leader Liverpool zu verringern.

Serie A: Inter marschiert weiter

Inter Mailand mit Goalie Yann Sommer kam in der 32. Runde der Serie A zu einem 3:1-Heimsieg gegen Cagliari. Damit beträgt der Abstand auf das zweitplatzierte Napoli zumindest vorübergehend 6 Punkte.

