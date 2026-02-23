Legende: Matchwinner der «Devils» Benjamin Sesko. IMAGO News Licensing

Premier League: United wahrt Ungeschlagenheit

Manchester United hat in der Premier League den 4. Platz zurückerobert. Die «Red Devils» gewannen beim Tabellenneunten FC Everton 1:0 und schoben sich wieder vorbei an Chelsea auf den letzten Platz, der noch zur Champions-League-Teilnahme berechtigt. Joker Benjamin Sesko (71.) erlöste sein Team in einem zähen Spiel. United verlängerte damit seine Serie der Ungeschlagenheit auf 10 Ligaspiele.

Serie A: 10. Saisonsieg für Bologna

Bologna hat am 26. Spieltag der Serie A den 10. Saisonsieg gefeiert. Das von Remo Freuler als Captain angeführte Team, bei dem auch Simon Sohm durchspielte, besiegte Udinese mit 1:0. Federico Bernardeschi erzielte in der 75. Minute vom Punkt den Siegtreffer. Michel Aebischer verlor mit Pisa in Florenz 0:1.

Resultate