Legende: Hat beim 2:0 seine Füsse im Spiel Ruben Vargas (r.). Keystone / Raul Caro

LaLiga: Vargas mit Assist gegen Barcelona

Barcelona hat die Tabellenführung in LaLiga verloren. Die Katalanen kassierten beim FC Sevilla (mit Ruben Vargas und Djibril Sow in der Startaufstellung) nach einer schwachen Vorstellung durch ein 1:4 die erste Liganiederlage der Saison und liegen nun zwei Punkte hinter Real Madrid. Alexis Sanchez (13.) per Elfmeter und Isaac (37.) brachten Sevilla verdient mit 2:0 in Führung. Den zweiten Treffer legte Nati-Flügel Vargas auf. Das 1:2 durch Marcus Rashford (47.+7) kurz vor der Pause fiel aus dem Nichts. In der zweiten Halbzeit bot sich Robert Lewandowski die Riesenchance zum Ausgleich – doch der Pole schoss einen Foulelfmeter links am Tor vorbei (76.). Sevillas José Angel Carmona (90.) und Akor Adams (90.+6) sorgten für die Entscheidung.

Ligue 1: Embolo trifft

Breel Embolo hat sein erstes Tor für Stade Rennes erzielt. Der Schweizer Nati-Stürmer traf beim Gastspiel in Le Havre zum 1:0 für seinen neuen Arbeitgeber (10.). Obwohl Teamkollege Esteban Lepaul nach einer halben Stunde erhöhte, reichte es nicht für den Sieg. Das Spiel endete 2:2.

Resultate