Legende: Konnte sich erst noch freuen Sevillas Torschütze Ruben Vargas. Imago/Pressinphoto

LaLiga: Vargas mit 2. Saisontreffer

Nati-Spieler Ruben Vargas hat für Sevilla zum 2. Mal in dieser Saison getroffen. Der 27-Jährige brachte sein Team zuhause gegen Mallorca in der 16. Minute in Front. Nach einer Flanke stand er am hinteren Pfosten goldrichtig und traf zwischen den Beinen des Goalies hindurch zum 1:0. Diese Führung hielt bis in die 67. Minute, ehe die Gäste das Spiel innert 10 Minuten zum 3:1 wendeten. Barcelona mühte sich gegen Girona zu einem 2:1-Heimsieg. Ronald Araujo gelang der Siegtreffer erst in der 93. Minute.

Serie A: Inter nach Sieg im Spitzenspiel Leader

Inter Mailand hat sich in der 7. Runde der Serie A an die Tabellenspitze gehievt. Die «Nerazzurri» gewannen mit Torhüter Yann Sommer und Verteidiger Manuel Akanji das Spitzenspiel bei der AS Roma mit 1:0. Ange-Yoan Bonny avancierte mit seinem Treffer in der 6. Minute zum Matchwinner. Inter profitierte auch von der Niederlage Napolis. Der Meister musste sich bei Torino mit 0:1 geschlagen geben. Am Sonntag könnte Inter allerdings von Stadtrivale AC Milan abgelöst werden.

