Serie A: Inter tut sich weiter schwer

Inter Mailand ist im 4. Liga-Spiel zum 2. Sieg gekommen. Die «Nerazzurri» schlugen Sassuolo zuhause 2:1. Nachdem Federico Dimarco das Heimteam in Führung gebracht hatte (14.), schien Carlos Augusto mit dem 2:0 in der 81. Minute für die Entscheidung gesorgt zu haben. Doch Sassuolos Joker Walid Cheddira brachte die Spannung mit dem Anschlusstreffer 3 Minuten später zurück. Inter, bei dem Manuel Akanji durchspielte, zitterte den Vorsprung über die Zeit. Keeper Yann Sommer musste im Tor Josep Martinez den Vortritt lassen.

Ausgerechnet Lorenzo Pellegrini schoss die AS Roma zum 1:0-Sieg im Stadtderby gegen Lazio. Der 29-jährige Ur-Römer hatte in den ersten drei Serie-A-Spielen keine Minute gespielt. Nun traf er in der 38. Minute auf Vorarbeit von Devyne Rensch aus zentraler Position.

LaLiga: Barcelona bleibt Real auf den Fersen

Barcelona hat in der 5. Runde von LaLiga Getafe mit 3:0 geschlagen. Ferran Torres mit einem Doppelpack vor und Dani Olmo nach der Pause erzielten die Tore für die Katalanen. «Barça» bleibt damit 2 Punkte hinter Real Madrid, das verlustpunktlos die Tabelle anführt.

