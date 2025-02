Per E-Mail teilen

Legende: Nähern sich der Spitzenposition in der Serie A an Yann Sommer und sein Inter Mailand. Keystone/Nicola Marfisi

Serie A: Inter bleibt an Napoli dran

Inter Mailand kann von Napolis Unentschieden am Sonntag profitieren und schliesst dank einem 2:1-Sieg gegen die Fiorentina wieder bis auf einen Punkt zum Leader der Serie A auf. Der eingewechselte Österreicher Marko Arnautovic brachte die Mailänder kurz nach der Pause ein zweites – und diesmal entscheidendes – Mal in Führung. Dem Team des Schweizer Goalies Yann Sommer, der einen Penalty passieren lassen musste, gelang damit zum Abschluss der 24. Runde die Revanche. Vor vier Tagen hatte Inter ein Nachholspiel in Florenz 0:3 verloren.

