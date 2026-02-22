Legende: Bejubelt den Sevilla-Sieg Djibril Sow. Angel Martinez/Getty Images

LaLiga: 4. Saisontreffer für Sow

Djibril Sow präsentiert sich mit dem FC Sevilla in guter Form. Der Zürcher Mittelfeldspieler erzielt beim 1:0-Auswärtssieg gegen Getafe seinen 4. Saisontreffer. Bereits am letzten Wochenende beim 1:1 gegen Alaves hatte Sow das einzige Tor seines Teams erzielt. In Getafe, der Madrider Vorstadt, war er mit einem Flachschuss aus 12 Metern in der 64. Minute für den Sieg verantwortlich. Sevilla spielte eine gute Stunde lang in Überzahl. Ruben Vargas, der zweite Schweizer im Team der Andalusier, fehlt weiterhin verletzt.

