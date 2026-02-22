Legende: Bejubelt den Sevilla-Sieg Djibril Sow. Angel Martinez/Getty Images

LaLiga: 4. Saisontreffer für Sow

Djibril Sow präsentiert sich mit dem FC Sevilla in guter Form. Der Zürcher Mittelfeldspieler erzielt beim 1:0-Auswärtssieg gegen Getafe seinen 4. Saisontreffer. Bereits am letzten Wochenende beim 1:1 gegen Alaves hatte Sow das einzige Tor seines Teams erzielt. In Getafe, der Madrider Vorstadt, war er mit einem Flachschuss aus 12 Metern in der 64. Minute für den Sieg verantwortlich. Sevilla spielte eine gute Stunde lang in Überzahl. Ruben Vargas, der zweite Schweizer im Team der Andalusier, fehlt weiterhin verletzt.

Serie A: Napoli verliert

Der amtierende Meister Napoli hat einen weiteren Rückschlag erlitten. Das Team von Antonio Conte verlor beim formstarken Atalanta mit 1:2, obwohl es bis zur Stundenmarke noch in Führung gelegen hatte. Mario Pasalic (61.) und Lazar Samardzic (81.) drehten die Partie. Napolis Rückstand auf Leader Inter beträgt nach 26 von 38 Spielen 14 Punkte.

Resultate