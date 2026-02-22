Legende: Bejubelt den Sevilla-Sieg Djibril Sow. Angel Martinez/Getty Images

LaLiga: 4. Saisontreffer für Sow

Djibril Sow präsentiert sich mit dem FC Sevilla in guter Form. Der Zürcher Mittelfeldspieler verbuchte beim 1:0 bei Getafe seinen 4. Saisontreffer. Bereits am letzten Wochenende beim 1:1 gegen Alaves hatte Sow das einzige Tor seines Teams erzielt. In Getafe war er mit einem Flachschuss aus 12 Metern in der 64. Minute für den goldenne Treffer verantwortlich. An der Tabellenspitze profitierte Barcelona vom Ausrutscher von Real Madrid am Samstag (1:2 vs. Osasuna). Die Katalanen gewannen zu Hause gegen Abstiegskandidat Levante mit 3:0.

Serie A: Napoli verliert

Der amtierende Meister Napoli hat einen weiteren Rückschlag erlitten. Das Team von Antonio Conte verlor beim formstarken Atalanta mit 1:2, obwohl es bis zur Stundenmarke noch in Führung gelegen hatte. Mario Pasalic (61.) und Lazar Samardzic (81.) drehten die Partie. Napolis Rückstand auf Leader Inter beträgt nach 26 von 38 Spielen 14 Punkte.

