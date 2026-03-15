Legende: Sorgte nur noch für Resultatkosmetik Djibril Sow, hier im Zweikampf mit Fermin Lopez. David Ramirez/Soccrates/Getty Images

LaLiga: Sow mit bereits 5. Saisontor

Sevilla kommt weiter nicht vom Fleck. Nach zuvor 2 Remis setzte es am Sonntag eine 2:5-Pleite bei Leader Barcelona, für den Raphinha einen Hattrick erzielte, ab. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt weiterhin nur 5 Zähler. Aus Schweizer Sicht gab es jedoch Erfolgsmeldungen: Djibril Sow traf in der Nachspielzeit per Kopf zum Endstand, sein 5. Saisontor – das ist Karriere-Bestwert für den 29-jährigen Zürcher. Zudem kam bei Sevilla Ruben Vargas ab der 2. Halbzeit erstmals nach längerer Verletzungspause wieder zum Einsatz.

Serie A: Milan taucht bei Lazio

Nach dem 1:1 von Leader Inter gegen Atalanta am Samstag hatte sich der zweitplatzierten AC Milan die Möglichkeit geboten, bis auf 5 Punkte an den Stadtrivalen heranzurücken. Doch die «Rossoneri» mit Ardon Jashari in der Startelf und Zachary Athekame als Joker verloren das Gastspiel gegen Lazio Rom mit 0:1. Für den goldenen Treffer war Gustav Isaksen nach einer feinen Einzelleistung in der 26. Minute zuständig.

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