Bereit für YB Stuttgart liess Gladbach keine Chance.

Bundesliga: Stuttgart feiert klaren Auswärtssieg

Der VfB Stuttgart hat sich für das Europa-League-Spiel gegen die Young Boys vom kommenden Donnerstag (21 Uhr live auf SRF zwei) so richtig warm geschossen. Die Schwaben feierten in der 19. Runde der Bundesliga einen 3:0-Sieg auswärts gegen Borussia Mönchengladbach und blieben in der Bundesliga zum 6. Mal in Folge ungeschlagen. Jamie Leweling (31.), ein Eigentor von Joseph Scally (67.) und Deniz Undav (74.) besiegelten die 9. Saison-Niederlage Gladbachs. Für YB geht es gegen den VfB um den Verbleib im europäischen Geschäft.

