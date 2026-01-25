Legende: Bereit für YB Stuttgart liess Gladbach keine Chance. imago images/Celina Leiers

Bundesliga: Stuttgart feiert klaren Auswärtssieg

Der VfB Stuttgart hat sich für das Europa-League-Spiel gegen die Young Boys vom kommenden Donnerstag (21 Uhr live auf SRF zwei) so richtig warm geschossen. Die Schwaben feierten in der 19. Runde der Bundesliga einen 3:0-Sieg auswärts gegen Borussia Mönchengladbach und blieben in der Bundesliga zum 6. Mal in Folge ungeschlagen. Jamie Leweling (31.), ein Eigentor von Joseph Scally (67.) und Deniz Undav (74.) besiegelten die 9. Saison-Niederlage Gladbachs. Für YB geht es gegen den VfB um den Verbleib im europäischen Geschäft.

LaLiga: Barça zurück auf der Erfolgsspur

Nach der jüngsten Pleite bei Real Sociedad hat Barcelona in der Meisterschaft wieder in die Erfolgsspur gefunden. Gegen das Tabellen-Schlusslicht Real Oviedo siegten die Katalanen locker mit 3:0. Nach einer mühsamen ersten Halbzeit fand der haushohe Favorit die Leichtigkeit wieder. Dani Olmo eröffnete nach einem hohen Ballgewinn (52.), Raphinha erhöhte wenig später (57.). Für den Höhepunkt jedoch sorgte Jungstar Yamal. Nach einer Flanke von Olmo stieg der 18-Jährige in die Luft und schloss in Seitenlage aus 14 Metern platziert ins linke Eck ab (73.).

Legende: Trifft herrlich zum 3:0 Lamine Yamal (M.). EPA/Alejandro Garcia

Resultate