Legende: Stellte Hellas Verona vor grosse Probleme Matchwinner Marcus Thuram (l.). imago images/Italy Photo Press

Serie A: Sommer bei klarem Inter-Sieg ohne Gegentor

Inter Mailand hat das Auswärtsspiel bei Hellas Verona in der 13. Runde der Serie A gleich mit 5:0 gewonnen - das Schlussresultat stand schon vor der Pause fest. Matchwinner beim Kantersieg war Marcus Thuram mit zwei Toren und einem Assist. Der ehemalige Nati-Keeper Yann Sommer blieb in der italienischen Meisterschaft zum 6. Mal ohne Gegentor. Damit löste Inter Napoli zumindest vorübergehend an der Tabellenspitze ab.