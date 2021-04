Legende: Ziehen sich in Cadiz zurück Die Spieler des FC Valencia. imago images

Spanien: Eklat in Andalusien

Die Partie Cadiz-Valencia (2:1) in der spanischen Liga ist von einem mutmasslichen rassistischen Vorfall überschattet worden. Die Valencia-Akteure verliessen temporär das Spielfeld, nachdem ihr Mitspieler Mouctar Diakhaby von Cadiz-Verteidiger Juan Cala rassistisch verunglimpft worden sei. 20 Minuten später kehrte das Team auf den Rasen zurück, angeblich um einer Forfait-Niederlage zu entgehen. Cala bestritt laut seinem Coach Alvaro Cervera die Vorwürfe. Im Kampf um den Titel kassierte Leader Atletico Madrid in Sevilla eine 0:1-Niederlage. Dadurch kann Barcelona am Montag bis auf einen Punkt zu Atletico aufschliessen.

England: Kampf um 4. CL-Platz

In der Premier League gibt es zunehmend ein Gedränge um den 4. Platz, der zur Champions-League-Teilnahme berechtigt. Nach Chelsea (4.) am Samstag liess am Sonntag auch Tottenham (5.) Federn. Die Mourinho-Equipe kam in Newcastle nicht über ein 2:2 hinaus. Damit kann West Ham am Montag auf Rang 4 vorstossen, Everton zu Tottenham (und Liverpool) aufschliessen. Manchester United festigte dagegen durch ein 2:1 über Brighton den 2. Tabellenplatz.