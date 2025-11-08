Legende: Lässt sich von seinen Mitspielern feiern Torschütze Ruben Vargas. Imago/ZUMA Press Wire

LaLiga: Vargas trifft bei Sevillas Minisieg

Ruben Vargas hat in der spanischen Meisterschaft seinen dritten Saisontreffer erzielt. Der Schweizer Internationale traf im Heimspiel gegen Osasuna in der 51. Minute mittels Penalty zum 1:0-Sieg. Die Andalusier beendeten damit eine Serie von drei Niederlagen. Neben Vargas stand auch Djibril Sow für Sevilla in der Startformation.

Serie A: Britschgi verhilft Parma zu Remis gegen Milan

Parma hat sich in der Serie A einen wichtigen Punkt gegen die AC Milan erkämpft. Nach 0:2-Rückstand kamen die «Gialloblu» im Heimspiel noch zu einem 2:2 und verliessen die Abstiegsplätze. Der Schweizer Rechtsverteidiger Sascha Britschgi lieferte sowohl Adrian Bernabé (45.+1) als auch Enrico Del Prato die Torvorlage. Bei den Mailändern wurde Zachary Athekame für die letzten Minuten eingewechselt.

Ligue 1: Zakaria gibt Comeback

Denis Zakaria ist mit der AS Monaco zu seinem ersten Einsatz seit fast zwei Monaten gekommen. Nach überstandener Adduktorenverletzung wurde der Schweizer Nationalspieler im Spitzenspiel der Ligue 1 gegen Lens in der 79. Minute eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt stand das 1:4-Schlussresultat schon fest.

