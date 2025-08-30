Legende: Liefert seine ersten beiden Saisonvorlagen Ruben Vargas. Getty Images/David Ramirez

LaLiga: Vargas bereitet doppelt vor

Sevilla hat nach 2 Niederlagen zum Auftakt am 3. Spieltag den 1. Sieg gefeiert. Einen grossen Anteil am 2:0-Erfolg der Andalusier bei Girona hatte Ruben Vargas. Der Schweizer Nationalspieler legte sowohl das 1:0 durch Alfonso Gonzalez (30.) als auch das 2:0 durch Isaac Romero (55.) auf.

LaLiga: Real schiesst 5 Tore, doch nur 2 zählen

Derweil hat Real Madrid seinen – zumindest Resultat-technisch – guten Saisonstart bestätigt. Die «Königlichen» kamen gegen Mallorca zuhause zu einem 2:1-Sieg. Arda Güler (37.) und Vinicius jr. (38.) machten mit einem Doppelschlag aus einem 0:1 ein 2:1. Kylian Mbappé traf doppelt, beide Male jedoch aus einer knappen Abseitsposition. Auch Güler wurde ein weiterer Treffer aberkannt.

Ligue 1: PSG macht halbes Dutzend voll

In Frankreich lieferten sich Toulouse und PSG ein 9-Tore-Spektakel, welches der amtierende Champions-League-Sieger mit 6:3 für sich entschied. Joao Neves gelang dabei ein Hattrick, Ousmane Dembélé ein Doppelpack.

Serie A: Napoli jubelt spät

Die «Tifosi» von Napoli mussten sich bis in die 95. Minute gedulden, ehe André-Frank Zambo Anguissa den Meister mit dem 1:0-Siegtor erlöste.

Resultate