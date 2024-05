Legende: Traf gegen Real Madrid 4 Mal Villarreal-Torjäger Alexander Sörloth. IMAGO/NurPhoto

LaLiga: Real Madrid vergibt 4:1-Führung

Nach der 1. Halbzeit hatten wohl die wenigsten Villarreal-Fans noch an einen Punkt ihres Teams geglaubt. Der schon feststehende Meister Real Madrid führte, auch dank einem Doppelpack von Shootingstar Arda Güler, mit 4:1. Doch speziell ein Villarreal-Akteur wollte es nicht dabei bewenden lassen: Alexander Sörloth. Der Norweger, der schon in der 39. Minute das 1:2 besorgt hatte, netzte in der 2. Hälfte innert 8 Minuten noch 3 Mal ein – ein lupenreiner Hattrick zum 4:4-Ausgleich. Zu ungefährdeten Siegen kamen hingegen Reals erste Verfolger Barcelona (3:0 daheim gegen Rayo Vallecano) und Überraschungsteam Girona (3:1 bei Valencia). Cadiz steht nach einem 0:0 gegen Las Palmas als 3. Absteiger fest.

Serie A: Inter nur mit 1:1

Meister Inter Mailand (mit Yann Sommer) ist zuhause gegen Lazio Rom nicht über ein 1:1 hinausgekommen. In der 87. Minute gelang Inters Denzel Dumfries der Ausgleich, nachdem Daichi Kamada Lazio in der 32. Minute in Front gebracht hatte. Sommer war beim Schuss des Japaners zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Der 3. und letzte Absteiger wird erst am letzten Spieltag am 26. Mai ermittelt.