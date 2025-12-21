Legende: «Feels like Christmas» Die Fans von Aston Villa werden derzeit reich beschenkt. Imago/Shutterstock

Premier League: Auch ManUnited stoppt Aston Villa nicht

Aston Villa hat seinen märchenhaften Siegeszug in der Premier League fortgesetzt und Manchester United 2:1 geschlagen. Dem Team aus Birmingham fehlen 3 Punkte auf Leader Arsenal. Morgan Rogers wurde mit seinem Doppelpack (45./58.) zum Matchwinner für die «Villans». ManUnited, das durch Matheus Cunha (45.) ausglich, liegt mit 26 Punkten nur auf Platz sieben.

LaLiga: Barcelona schlägt Villarreal

Barcelona hat seinen Vier-Punkte-Vorsprung vor Real Madrid an der Tabellenspitze mit einem 2:0 bei Villarreal behauptet. Die Tore erzielten Raphinha per Penalty (12.) und Lamine Yamal (63.). In der 39. Minute sah der Ex-Basler Renato Veiga, der sich an der Mittellinie ein übles Foul gegen Yamal leistete, Rot.

Coupe de France: Embolo mit Doublette

Breel Embolo schloss das Fussballjahr mit einer Doublette ab. Der Schweizer Nationalstürmer erzielte bei Rennes' 3:0-Heimsieg gegen den Fünftligisten Les Sables Vendée in den 1/32-Finals des französischen Cups die ersten beiden Tore. Für Embolo, der im Sommer von Monaco zu Rennes wechselte, waren es die Treffer 5 und 6 im 14. Einsatz.

Resultate