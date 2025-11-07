Legende: Reist mit einem Erfolgserlebnis zur Nati Rennes-Stürmer Breel Embolo. Imago/PsnewZ

Ligue 1: Embolo mit 3. Saisontreffer

Im letzten Spiel vor der Nati-Pause hat Stürmer Breel Embolo nochmals ordentlich Selbstvertrauen getankt. Der 28-Jährige schoss Stade Rennes mit seinem Tor in der 81. Minute zum Sieg beim FC Paris. Für Embolo, der erst in der 66. Minute eingewechselt worden war, ist es der 3. Liga-Treffer in dieser Saison und der erste seit dem 19. Oktober. Embolos letztes Tor in der Nati war das 2:0 gegen Slowenien am 8. Oktober.

Bundesliga: Bremen mit Last-Minute-Sieg

Werder Bremen hat am 10. Spieltag der Bundesliga eine fast schon verloren geglaubte Partie gegen Wolfsburg spät für sich entschieden. Nach Mattias Svanbergs Führungstor (28.) lagen die Bremer lange zurück. In der 83. Minute, kurz nach der Einwechslung von Nati-Spieler Isaac Schmidt, gelang Jens Stage der umjubelte Ausgleich. Tief in der Nachspielzeit setzte das Heimteam noch einen drauf: Joker Samuel Mbangula verwertete eine kuriose Vorlage des ebenfalls eingewechselten Victor Boniface volley zum 2:1 (94.). Die Krise bei den «Wölfen», die nun 6 der letzten 7 Ligaspiele verloren haben, spitzt sich weiter zu.

Resultate