Legende: Angefressen Erling Haaland versucht nach dem Gegentreffer zum 1:2 seine Teamkollegen anzuspornen. imago images/News Licensing

Premier League: Nur ein Punkt für Manchester City

Manchester City hat im Meisterrennen wichtige Punkte liegengelassen. Das Guardiola-Team verhinderte auswärts gegen Everton in letzter Sekunde eine Niederlage. Jeremy Doku rettete den Gästen das 3:3. Der belgische Stürmer hatte bereits die Führung erzielt. In der zweiten Halbzeit drehten die «Toffees» die Partie mit drei Toren innert 13 Minuten. Zwei Treffer gingen auf das Konto des ehemaligen FCB-Stürmers Thierno Barry. Der Vorsprung von Leader Arsenal beträgt nun 5 Punkte, wobei bei City noch ein Nachholspiel ausstehend ist. Dennoch ist man in den verbleibenden 3 Runden auf einen Patzer der «Gunners» angewiesen.

Die 6. Niederlage in Folge setzte es für Chelsea bei der 1:3-Heimniederlage gegen Nottingham Forest (ohne Dan Ndoye) ab. Die «Blues» liegen inzwischen 3 Punkte hinter einem Europacup-Platz.

Legende: Ein solches Debüt wünscht man niemandem Chelseas 18-jähriger Stürmer Jesse Derry musste nach einem heftigen Zusammenprall kurz vor der Pause mit der Trage vom Platz gebracht werden. Laut den «Blues» war er ansprechbar und befinde sich auf dem Weg ins Krankenhaus. imago images/Action Plus/Katie Chan

LaLiga: Wichtiger Sieg für Sevilla

Der FC Sevilla hat im Kampf gegen den Abstieg einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Andalusier, bei denen Ruben Vargas in der Startelf stand, gewannen zuhause gegen Copa-Sieger Real Sociedad San Sebastian mit 1:0 und belegen nun den ersten Nicht-Abstiegsplatz (17.).

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