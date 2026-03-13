Legende: Bejubeln das 2:0 Die Spieler von Borussia Mönchengladbach. imago images/Maximilian Koch

Bundesliga: Gladbach holt wichtige Punkte

Lediglich ein Punkt trennte Borussia Mönchengladbach auf Rang 12 von St. Pauli auf dem Relegationsplatz 16 vor dem Spiel. Doch im Direktduell konnten sich die «Fohlen» Luft verschaffen. Die Mannschaft um Captain Nico Elvedi kam gegen die formstarken Hamburger, die zuletzt 7 Punkte aus 3 Partien geholt hatten, zu einem 2:0-Heimsieg. Tore von Kevin Stöger (37.) und Franck Honorat (63.) stoppten am Freitag die Erfolgsserie der Norddeutschen. Der starke Elvedi musste in der 87. Minute mit Krämpfen ausgewechselt werden.

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