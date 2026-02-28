Legende: Zurück auf dem Platz Granit Xhaka. IMAGO / Pro Sports Images

Premier League: Remis für Sunderland

Nati-Captain Granit Xhaka hat im Auswärtsspiel in Bournemouth sein Startelf-Comeback für Sunderland gegeben. Nach zuvor fünf Spielen Verletzungspause hatte der Mittelfeldspieler bereits vor einer Woche einen Teileinsatz gehabt. Zum Sieg reichte es Sunderland beim Startelf-Comeback ihres Führungsspielers indes nicht. Eliezer Mayenda brachte Sunderland nach 18 Minuten nach einem Abpraller in Front, Evanilson glich in der 64. Minute für Bournemouth mit einem Kopfball aus. Sunderland verbleibt mit 37 Punkten vorübergehend im 11. Rang der Premier League.

Resultate