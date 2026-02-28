Legende: Zurück auf dem Platz Granit Xhaka. IMAGO / Pro Sports Images

Premier League: Remis für Sunderland

Nati-Captain Granit Xhaka hat im Auswärtsspiel in Bournemouth sein Startelf-Comeback für Sunderland gegeben. Nach zuvor fünf Spielen Verletzungspause hatte der Mittelfeldspieler bereits vor einer Woche einen Teileinsatz gehabt. Zum Sieg reichte es Sunderland beim Startelf-Comeback ihres Führungsspielers indes nicht. Eliezer Mayenda brachte Sunderland nach 18 Minuten nach einem Abpraller in Front, Evanilson glich in der 64. Minute für Bournemouth mit einem Kopfball aus. Sunderland verbleibt mit 37 Punkten vorübergehend auf dem 11. Rang der Premier League.

LaLiga: Yamal schiesst Barça zum Sieg

Lamine Yamal hat zum ersten Mal in seiner Karriere einen Hattrick erzielt. Beim 4:1-Sieg gegen Villarreal brachte der 18-Jährige den FC Barcelona mit zwei Toren in der 1. Halbzeit (28./38.) auf die Siegesstrasse. In der 70. Minute komplettierte er dann seinen Hattrick mit dem 13. Saisontreffer. Den Schlusspunkt setzte Robert Lewandowski mit dem 4:1 in der 93. Minute.

Resultate