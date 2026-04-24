Legende: Der Frust muss raus Granit Xhaka wird beim Stand von 0:4 verwarnt. imago images/Sportimage

Premier League: Sunderland geht unter

Für Captain Granit Xhaka und Sunderland setzte es im Heimspiel gegen Nottingham Forest die höchste Niederlage seit dem Wiederaufstieg ab: Gleich mit 0:5 unterlagen die «Black Cats» dem Abstiegskandidaten – der sich mit dem Kantersieg Luft verschafft. Die Gäste (ohne Dan Ndoye) hatten mit einer 4:0-Führung bereits in der 1. Halbzeit für klare Verhältnisse gesorgt.

LaLiga: Mbappé ausgewechselt

Der sichtlich angeschlagene Kylian Mbappé bat im Ligaspiel gegen Betis Sevilla kurz vor Spielende um seine Auswechslung – anderthalb Monate vor der WM 2026. Mit schmerzverzerrtem Gesicht wurde er durch den jungen Spanier Gonzalo Garcia (81.) ersetzt, bevor Real Madrid in der Nachspielzeit noch den 1:1-Ausgleich kassierte.

Ligue 1: Lens mit grosser Moral

Einerseits verliert Lens zwei Punkte auf PSG, andererseits hätten zur Pause bei Brest alle damit gerechnet, dass es deren drei sein würden. Lens, der 2. der Ligue 1, rappelte sich nach der Pause bei 0:3 nochmals auf. In der 94. Minute krönte Allan Saint-Maximin die Aufholjagd der Gäste mit dem Ausgleich zum 3:3. Lens liegt nun 3 Punkte hinter PSG, hat aber ein Spiel mehr absolviert.

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