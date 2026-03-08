Legende: Bleibt im Cup mit Sunderland hängen Granit Xhaka. imago images/Sportimage

FA Cup: Sunderland scheitert an Drittligist

Für Premier-League-Klub Sunderland endet der Cup mit einer Blamage im Achtelfinal. Die Mannschaft mit dem spät eingewechselten Granit Xhaka unterlag beim Drittligisten Port Vale mit 0:1. Für den Unterklassigen aus Stoke-on-Trent traf der neuseeländische Nationalspieler Ben Waine in der 29. Minute. Port Vale, abgeschlagenes Schlusslicht der League One, ist der letzte im FA Cup vertretene Drittligist, nachdem am Tag zuvor Mansfield an Arsenal gescheitert war.

Resultate