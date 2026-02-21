Legende: Hat das Toreschiessen für sich entdeckt Monaco-Captain Denis Zakaria. imago images/Icon Sport

Ligue 1: Zakaria erneut unter Monacos Torschützen

Eine Woche nach seinem ersten Saisontor gegen Nantes hat Denis Zakaria nachgedoppelt: Der Schweizer Nationalspieler traf beim 3:2-Sieg Monacos auswärts gegen Ligue-1-Leader Lens per Kopf zum 2:2-Ausgleich. Das Team aus dem Fürstentum lag 0:2 zurück, schaffte aber zwischen der 62. und 72. Minute die Wende. Neben Zakaria trugen auch Folarin Balogun und Ansu Fati dazu bei. Monaco, bei dem Philipp Köhn im Tor stand, rückt zumindest bis Sonntag auf einen Europacup-Platz vor.

Premier League: Milner überholt Barry

James Milner ist neuer Rekordspieler der Premier League. Der 40-Jährige bestritt bei Brightons 2:0-Auswärtssieg gegen Brentford sein 654. Spiel in der Top-Liga Englands. Damit überholte er Gareth Barry, der seine Karriere 2019 beendet hatte.

